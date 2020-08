Zo vernietigend werkt de schuldenindustrie

Een oudere man heeft een achterstallige betaling van 7,66 euro. Een bedrag dat om uiteenlopende redenen wellicht niet direct te voldoen is, maar het is te overzien. Totdat het uit handen wordt gegeven aan particuliere incassocowboys wier verdienmodel het opdrijven van de vorderingskosten is. Hoe funest dat uitpaakt, laat de fractievoorzitter van ChristenUnie Amsterdam Don Ceder zien op Twitter. Hij deelt daar een incassobrief met daarop een hoofdsom van een magere 7,66 euro. Door een aaneenrijging van diverse incassokosten, moet de persoon aan wie de brief gericht is nu 454,90 euro betalen. Ceder schrijft daarbij: ‘Voor veel bedrijven is niet de hoofdsom, maar de incasso- en proceskosten het verdienmodel. De #schuldenindustrie moet stoppen.’

Wat is dit diep triest. Oudere man heeft 7, 66 euro te weinig betaald en is vervolgens zo snel mogelijk gedagvaard. Totale kosten nu 454, 90 euro. Voor veel bedrijven is niet de hoofdsom, maar de incasso- en proceskosten het verdienmodel. De #schuldenindustrie moet stoppen. pic.twitter.com/okanxCjXur — Don Ceder (@DonCeder) August 28, 2020

Vorig jaar liet filmmaker Camiel Zwart in de BNNVARA 2Doc De Schuldmachine ook al zien hoe vernietigend de werkwijze van incassocowboys is. Bekijk de documentaire hier.

