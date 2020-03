De doorgaans drukke Europese metropolen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus veranderd in ware spooksteden. Van het Colloseum in Rome, de Brandenburger Tor in Berlijn, het Plaza Mayor in Madrid of de Eiffeltoren in Parijs, er is nauwelijks nog iemand te vinden. Die lege straten en pleinen leveren bijzondere beelden op.