Denis Shiryaev heeft op YouTube een film gepubliceerd waarin hij met behulp van neurale netwerken bestaande historische beelden heeft gepimpt met kleur en geluid. Het was het Parijs zoals Vincent van Gogh dat heeft meegemaakt.

De clip toont het alledaagse leven in de Franse hoofdstad tussen 1896 en 1900. Zoals het bezoek aan de toen splinternieuwe Eiffeltoren, geopend op 6 mei 1889. En geen enkele auto, een situatie die de huidige burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, weer probeert terug te halen. In plaats daarvan fietsen de Parijzenaars op geavanceerd ogende rijwielen. De modelbootjes in de vijvers zijn er vandaag de dag ook nog. Misschien moeten de rollende trottoirs ook weer terugkeren. De geschiedenis bevat soms meer toekomst dan je zou verwachten.

