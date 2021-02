Zondag met Lubach sloopt Herstel NL

Vorige week lanceerde Herstel NL een plan om Nederland weer open te kunnen gooien. Dan kunnen we weer massaal naar het café, naar school en naar de winkels. Gewoon een kwestie van alle 4 miljoen kwetsbare Nederlanders even een paar maanden opsluiten. De mensen achter Herstel NL zijn geen virologen of epidemiologen, maar vooral economen. Voor Zondag met Lubach is het dan ook een koud kunstje om de voorstellen met de grond gelijk te maken.

Herstel NL blijkt de feiten en cijfers niet goed op orde te hebben. Zo is mede-initiatiefnemer Coen Teulings er ten onrechte van overtuigd dat corona een soort griepje is. “Dat weten niet veel mensen, maar als je stopt als CPB-directeur, dan pakken ze al je rekenmachines af”, smaalt Lubach. “Wat hij zegt is onzin: er zijn veel meer doden, en dat is mét lockdown. Zonder maatregelen was het nog veel erger geweest.”

