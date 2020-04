‘Zonde om kinderen op te sluiten in school, laat ze een strandtent runnen’

Toen Jaap van Dissel van het RIVM dinsdagavond klaar was met zijn persconferentie, had Pieter Derks eigenlijk maar één vraag: ‘Waarom sturen wij vanaf 11 mei onze kinderen in godsnaam naar school?’ Kinderen zijn immers nauwelijks vatbaar voor het coronavirus en dus veilig. Oftewel, ze kunnen alles doen wat volwassenen niet mogen. En daarin liggen mogelijkheden. Kinderen zijn volgens Pieter Derks dan ook de redding van onze economie.: ‘Het is zonde om ze op te sluiten in een klaslokaal als we ze ook een strandtent kunnen laten runnen, of de Formule 1 in Zandvoort laten rijden.’ En dan nog wat anders, hoe zit het eigenlijk met al die nagelsalons waar Mark Rutte het constant over heeft?