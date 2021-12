‘Zonder lobbyverbod blijft politiek aanvliegroute voor lucratievere functies’

Een op de drie Kamerleden en bewindslieden krijgt na vertrek een functie als lobbyist. “Er zijn genoeg bewindslieden van de vorige kabinetten-Rutte aan de slag gegaan op posities waar ze profijt hebben van hun politieke netwerk”, constateert Druktemaker Ellen Deckwitz in De Nieuws BV. Een poging om daar paal en perk aan te stellen, haalde het afgelopen week niet. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen een lobbyverbod voor voormalige bewindslieden.

“Zolang er geen lobbyverbod komt blijft de politiek voor sommigen een aanvliegroute voor lucratievere functies”, stelt Deckwitz mismoedig vast. “Als Rutte-IV echt wat wil doen aan de geloofwaardigheid van de politiek, stelt ze meteen een lobbyverbod in. Want de politiek is geen snuffelstage. De politiek is geen cv-bouwsteen. De politiek is een roeping.”