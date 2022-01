Zonnefietspaden: verspilde energie en geldverslindend

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

In Nederland ligt bijna 35.000 kilometer fietspad. Wat kan je daar nog meer mee, dan alleen maar op fietsen? Wat dat je van energie opwekken! Sinds 2014 experimenteren verschillende gemeentes en provincies met het installeren van zonnepanelen op fietspaden en autowegen. Dus een doodgewone weg verander je daarmee in één klap in een duurzame energieopwekker.

Klinkt prachtig. Maar veel heeft het nog niet opgeleverd, behalve ellende dan. We zetten een paar geflopte projecten op een rij:

Het eerste zonnefietspad van Nederland lag in Krommenie en was 73 meter lang. Het kostte 3,6 miljoen euro, maar na een paar jaar van ellende werd de futuristische weg alweer afgebroken en vervangen door asfalt.

Ook Schiphol experimenteerde met een weg gemaakt van zonnepanelen voor zwaar verkeer. Al snel na de opening ontstonden er beschadigingen die niet hersteld konden worden. Duur? Ach ja, 1 miljoen euro.

In Spijkenisse werd een honderd meter lange busbaan bekleed met zonnepanelen. Een week later verschenen er al scheuren in de toplaag en werd het wegdek met hekken afgezet. Niet meer te herstellen. Hier hing een prijskaartje van 7 miljoen euro aan vast.

Tóch blijft men vertrouwen hebben in de innovatie. Afgelopen zomer werd in Maartensdijk het langste zonnefietspad ter wereld geopend. 330 meter, voor maar 1,3 miljoen euro. Een kleine 4000 euro de meter. Da’s toch geen geld?

In de podcast ‘Weggegooid Geld’ bekijken we hoe dit fietspad er na 5 maanden bij ligt.

Foto: foryourinformation.nl