Zorgelijke situatie: Stef Blok volgende week mogelijk premier

Het RIVM monitort nu ook de positiewisselingen binnen het kabinet, vertelt RIVM-directeur Jaap van Dissel bij Spaanders. Dat is hard nodig, want de eveneens aanwezige Stef Blok kan nauwelijks meer bijhouden waar hij minister is.

“Op dit moment is het zeer aannemelijk dat de heer Blok minister is van Economische Zaken”, aldus Van Dissel. “Ik moet hier wel bij zeggen: de cijfers van vandaag zitten hier nog niet in, dus er is een zekere onzekerheidsmarge. En in het donkerste scenario is de heer Blok volgende week minister-president. Dus de situatie blijft gewoon buitengewoon zorgelijk.”