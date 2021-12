‘Zou Ockje Tellegen geen leuke voorzitter van de tribunalen zijn?’

“Een paar weken geleden begon Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie over tribunalen. Een walgelijk idee natuurlijk, maar stel dat ze er dan toch komen: is Ockje Tellegen van de VVD dan geen hele leuke voorzitter?”, vraagt Druktemaker Marcel van Roosmalen in de Nieuws BV.

Hij somt op wat Tellegen geschikt maakt. “Ockje Tellegen kan prima in haar eentje tijdens tribunalen voor aanklager, rechter en beul spelen. Snel to the point mensen afhandelen en dan over tot de orde van de dag. Zij hoeft niet precies te weten wat er gebeurd is, ze jast het beklagenswaardige zwikje er in een dag doorheen.”

“Ik wil niet altijd de Tweede Wereldoorlog overal bijslepen, en zeker niet in deze tijd waarin de verhoudingen toch al op scherp staan, maar ik denk dat een uniform Ockje Tellegen heel leuk zou staan. Of stel dat Ockje Tellegen op een verantwoorde positie aan de andere kant had gestaan. Dan had ze het niet bij twee atoombommen gelaten. Dan had ze voor de zekerheid heel Zuidoost-Azië gedaan en hadden we nu misschien wel niet met covid-19 gezeten. Ockje Tellegen is het gemene meisje in de klas dat precies weet over wiens rug ze de steun van de groep kan krijgen. De meesteres in de SM-club die net iets te graag met de zweep slaat. De kandidaat in Heel Holland Bakt die haar eigen taart wél lekker vindt.”