Zwaan treurt om doodgereden partner, automobilist rijdt door

Hartverscheurende foto’s van de medewerkers van de dierenambulance van Nijkerk. Zij troffen woensdagavond een treurende mannetjeszwaan aan die bij een doodgereden vrouwtje zat. “Dit zwanenpaartje in Nijkerk was 1 van de laatste in Nijkerk”, meldt de dierenambulance op Facebook.

“Zag ze elke dag samen al zoveel jaren”, schrijft Nancy Bruynooghe, die getuige was van het ongeval, in een reactie. Zij heeft geen goed woord over voor de automobilist die de zwaan aanreed en zich vervolgens uit de voeten maakte. “Hoogste tijd dat er maatregelen worden genomen door de gemeente op deze weg!”