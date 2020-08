Video niet zichtbaar? Pas uw cookie-instellingen aan of klik hier.

Zwemmende eekhoorns zie je niet vaak, maar Juliëtte Vegter filmde een eekhoorn die zo’n 150 meter in het Paterswoldsemeer zwom. “Apart is dat de oorpluimen niet zichtbaar zijn (die heeft hij waarschijnlijk in de nek gelegd) en het dier houdt zorgvuldig de (hele) dikke staart droog”, meldt Vroege Vogels.