Spectaculaire beelden uit Ierland waar fotograaf James Crombie en filmer Colin Hogg getuige waren van een bijzonder tafereel. Een zwerm spreeuwen danste door de lucht en even leek het alsof ze tezamen een grote vogel waren. Het was niet bepaald een lucky shot. Hogg vertelde aan de Ierse publieke omroep dat de spreeuwen vaker dit soort dansen uitvoeren bij Lough Ennell in Mullingar. Het duo is sinds november al zeker vijftig keer gaan kijken om zo’n foto te kunnen maken.

Spreeuwen vertonen dit gedrag in herfst, winter en de vroege lente, vlak voordat ze gaan slapen. Het bijzondere aan de bewegingen is ook dat er geen sprake is van enige leiding. De vogels volgen elkaar alle kanten op.