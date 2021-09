Zwijnenfamilies zwerven op klaarlichte dag door de drukke straten van Rome

Geen video? Klik hier.

Spectaculaire beelden uit Rome waar groepen wilde zwijnen op klaarlichte dag doodgemoedereerd door de drukke stratem zwerven. Noch het verkeer, noch de mensen schrikken de dieren af. Het verschijnsel leidt in Italië meteen tot een verhit politiek debat.

they're coming for me pic.twitter.com/S1kAjaRdR1 — dan diffendale (@diffendale) September 21, 2021

De zwijnen vertonen zich al jaren in de noordelijke stadsdelen van Rome. Net als mensen zijn ze op zoek naar voedsel en vermaak. Gedurende de pandemie en de stilte die daarmee gepaard ging hebben meer zwijnen de sprong naar de stad gewaagd. Politici bakkeleien over de schuldvraag en welke instantie verantwoordelijk is voor ‘het probleem’. Volgens de burgemeester van Rome is het de provincie die de zwijnen in toom moet houden.

Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo — Vittorio Pagano (@vittoriopagano) September 17, 2021

Soms raken de zwijnen betrokken bij verkeersongevallen. Dit jaar zijn daar al 16 personen bij overleden. Het is onbekend of die ongevallen zich ook voordeden in stedelijke gebieden waar het verkeer langzamer rijdt. Wel klagen sommige burgers dat ze hun honden niet meer uit durven laten. Anderen stellen voor speciale zwijnpaden aan te leggen in de stad, zoals er ook fietspaden zijn.

De zwijnen beperken hun uitjes overigens niet tot de stad, ze bezoeken ook stranden.

I Cinghiali non hanno un partito politico.

Qui siamo sulla spiaggia di Vernazzola in Liguria tra i bagnanti.#Cinghiali 🐗🐗🐗 pic.twitter.com/w6i9rCOlss — selectormyfriends (@5Selector) September 21, 2021

Bron: The Local