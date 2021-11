1 op de 50 Engelsen nu besmet met corona

Maar liefst 1 op de 50 Engelsen was afgelopen week besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Office for National Statistics, het Britse CBS. Dat maakt de huidige coronagolf op de Britse eilanden net zo hevig als de tweede, in januari van dit jaar. De grootste stijging is te zien bij jongeren tussen 12 en 24 jaar, en mensen tussen de 50 en 69.

Ook in de andere delen van het Verenigd Koninkrijk is het aantal besmettingen momenteel schrikbarend hoog. Schotland komt er nog het beste vanaf, daar is 1 op de 80 mensen besmet. In Noord-Ierland is dat 1 op de 65, in Wales zelfs 1 op de 40.

Behalve het aantal besmettingen, nemen ook de sterfgevallen door corona toe. De laatste drie dagen op rij, stierven per dag meer dan tweehonderd mensen. Volgens de Britse overheid is er echter nog geen reden om over te schakelen naar “Plan B”, een set nieuwe coronamaatregelen waaronder het verplicht dragen van een mondkapje, gebruik van een coronapas en verplicht thuiswerken.