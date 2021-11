1 op de 7 reizigers uit Zuid-Afrika besmet met corona

Honderden reizigers aan boord van twee vluchten uit Zuid-Afrika, zitten sinds vanochtend in quarantaine op Schiphol. Dat blijkt geen overbodige maatregel te zijn geweest. Vooralsnog blijkt ongeveer 1 op de 7 passagiers besmet met het coronavirus. Het duurt vermoedelijk nog de hele dag tot iedereen een testuitslag heeft.

Toen de vliegtuigen opstegen in Zuid-Afrika leek er nog weinig aan de hand. Maar gedurende hun vlucht werd duidelijk dat de nieuwe mutatie, Omikron gedoopt, zich in zuidelijk Afrika leek te verspreiden. Een mutatie die bovendien zeer besmettelijk lijkt te zijn en mogelijk immuunsystemen omzeilt. Terwijl de vliegtuigen in de lucht waren, stelden meerdere landen, waaronder Nederland, een verbod in voor vluchten uit Zuid-Afrika.

Van de passagiers aan boord waren zaterdagochtend 110 uitslagen bekend, waarvan er 15 positief bleken. Als die cijfers representatief zijn voor alle reizigers, dan verwacht de GGD dat uiteindelijk zo’n 85 mensen besmet zijn. Zij worden overgebracht naar een bewaakt quarantainehotel, waar ze vijf tot zeven dagen moeten blijven. Wie negatief test, mag naar huis, maar moet daar in thuisisolatie. Het is niet bekend met welke coronavariant de passagiers zijn besmet, daarvoor is meer onderzoek nodig.