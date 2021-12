10.000 euro boete voor FVD wegens schenden coronaregels

De waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, Cees Bijl (PvdA), heeft Forum voor Democratie een boete van 10.000 euro opgelegd. De partij hield onder het mom van ‘kerstmarkt’ een politieke manifestatie in Wijster, dat deel uit maakt van Midden-Drenthe. Nadat de organisatie er op gewezen waren dat het houden van een kerstmarkt verboden is onder de corondmaatregelen, werd de smoes verzonnen dat het ging om een demonstratie. Bijl liet de samenkomst daarop doorgaan met een beroep op grondwettelijke vrijheid. Dat besluit kwam hem op een lawine aan kritiek te staan.

Nu legt de burgemeester toch een zogeheten bestuurlijke boete op.

RTV Drenthe meldt:

De belofte om de markt te staken en verder te gaan met een demonstratie is volgens Bijl, niet nagekomen. Op sociale media duiken beelden op waarbij de markt in volle gang was en de honderden aanwezigen niet de vereiste 1,5 meter afstand bewaarden, maar juist dicht op elkaar stonden en langs kramen liepen. “Onze toezichthouders hebben dat zelf ook geconstateerd”, zei Bijl gisteren al.