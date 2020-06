Kee & Van Jole bespreken deze week het premierschap van Mark Rutte die deze week 10 jaar aan de macht is. Ze memoreren hoe schutterend hij begon als leider van de VVD nadat hij bij een lijsttrekkersverkiezing nipt Rita Verdonk had verslagen. Kee vertelt hoe Rutte door Ivo Opstelten tot de orde werd geroepen omdat hij veel te wilde ideeën lanceerde en hoe hij zich voortaan moest beperken tot de twee speerpunten van de partij. Wat zijn die speerpunten? luidt de wekelijkse quizvraag van Kee. Van Jole moet het antwoord schuldig blijven.

Van Jole stelt dat de woedeuitval van Rutte naar Wilders met de opmerking ‘ik ga dat partijtje van jou decimeren’ tijdens de kabinetscrisis van 2012 hem kenmerken. Hij is er niet in geslaagd de populisten klein te krijgen maar wel de PvdA, een aartsvijand voor veel VVD’ers. Kee vertelt dat dat nu juist niet de bedoeling was want dat Rutte toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom tot zijn beste vrienden rekende.

Daarna gaat het over het gemak waarmee Rutte van standpunten wisselt. Is hij een windvaan of een draaikont, wil Kee weten.

Tot slot bespreken ze nog kort het drama rond staatssecretaris Visser (ook VVD) die de Zeeuwen voor de gek heeft gehouden met de belofte dat de mariniers naar Vlissingen zouden verhuizen. Donderdag moet ze zich in de Kamer verantwoorden. Gaat ze dat overleven? Van Jole merkt op dat het de VVD misschien niet slecht uitkomt als de verkiezingen vervroegd worden en al in september zouden plaatsvinden.