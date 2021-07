1200 Wetenschappers waarschuwen voor Britse coronabom

Het opheffen van alle coronabeperkingen, zoals het Verenigd Koninkrijk maandag wil doen, is een gevaar voor de wereld. Dat vinden deskundigen uit een groot aantal landen. Tijdens een noodoverleg op vrijdag luidden zij de noodklok, meldt The Guardian.

Inmiddels hebben ook meer dan 1200 wetenschappers zich achter een brief geschaard waarin het loslaten van de maatregelen een gevaarlijk experiment wordt genoemd. De wetenschappers zijn onder meer bezorgd over het ontstaan van nieuwe varianten die de vaccins kunnen omzeilen. Door het virus rond te laten gaan, neemt de kans daarop toe. “Hoewel vaccins kunnen worden aangepast, kost dat tijd en geld.” Het is volgens de opstellers van de brief “niet ethisch en niet logisch” om nu grote aantallen besmettingen toe te staan.

Hoogleraar Meir Rubin, die de Israëlische overheid adviseert over het coronabeleid, roept de Britse premier Boris Johnson dan ook op om nog eens goed na te denken over de plannen om alle maatregelen los te laten. Op Twitter wijst hij op de gevaren voor jongeren, zoals long covid.

Anderen wijzen erop dat er snel weer problemen kunnen ontstaan in de ziekenhuizen. Zo waarschuwde Chris Whitty, de hoogste medicus van het Verenigd Koninkrijk, donderdag al voor “redelijk angstaanjagende” opnamecijfers binnen enkele weken. Nu verdubbelt het aantal opnames door de Delta-variant al elke drie weken. “We hebben maar een paar van die verdubbelingen nodig voor het weer griezelig wordt.”