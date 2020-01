1,7 miljoen kijkers voor Eva Jinek bij RTL4

De eerste uitzending van de talkshow van Eva Jinek op RTL4 heeft ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Bijna een verdubbeling van het aantal kijkers bij de publieke omroep. Haar eigen record stond op 1,4 miljoen kijkers.

Ondanks het tijdstip trok ze bijna net zoveel kijkers als het NOS Journaal van 20.00 uur, dat gisteravond met ruim 1,8 miljoen kijkers het best bekeken programma was. Ze had zelfs hogere kijkcijfers dan The Voice of Holland.

RTL heeft bijna niets veranderd aan het programma. Het werd niet onderbroken door reclameblokken, ze had wederom een biertje op tafel staan en met vertrouwde gasten als korpschef Erik Akerboom die sprak over geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw en tv-recensente Angela de Jong, die vooruitblikte op het televisiejaar van 2020.

Wat doe je om te voorkomen dat de day after Angela de Jong een kritische column schrijft? Juist.. Je nodigt haar gewoon uit tijdens de 1e uitzending 😂 #Jinek — Michael Hartkamp (@MichaelHartkamp) January 3, 2020

Met de nieuwe talkshow Op1 vult de publieke omroep het gat op dat Jinek en Jeroen Pauw op de late avond op NPO1. De nieuwe talkshow is vanaf maandag te zien en wordt elke werkdag gepresenteerd door een ander duo.