18-jarige vrouw aangehouden vanwege bedreiging docent

In Rotterdam is vrijdagochtend een 18-jarige vrouw aangehouden wegens de bedreiging van een docent van het Emmauscollege. De vrouw wordt er door de politie van verdacht een foto op sociale media te hebben geplaatst die er uiteindelijk toe leidde dat de docent moest onderduiken.

Donderdag werd bekend dat de docent wordt bedreigd nadat leerlingen een spotpret waarin een jihadist op de hak wordt genomen, werd aangezien voor een spotprent van de islamitische profeet Mohammed. De leerlingen eisten dat de tekening, die al vijf jaar in het lokaal hing, werd verwijderd. Dat gebeurde uiteindelijk, maar een foto verscheen even later op Instagram en Facebook.

In de Tweede Kamer werd met afschuw gereageerd op de gebeurtenis. Minister Arie Slob schreef een brief aan de Kamer waarin hij de actie veroordeelde en onder meer PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de bedreigingen aan het adres van de docent ‘verschrikkelijk en onacceptabel’.

Bron: RTL Nieuws