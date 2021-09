20 Grootste veebedrijven stoten meer broeikasgassen uit dan Duitsland

De twintig grootste veebedrijven leveren gezamenlijk een grotere bijdrage aan de opwarming van de aarde dan Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. De vijf grootste vlees- en melkproducenten zijn samen goed voor net zoveel broeikasgasuitstoot als oliebedrijf Exxon. Dat blijkt uit een inventarisatie van Friends of the Earth en de Heinrich Böll Stiftung.

Het rapport van de organisaties, Meat Atlas geheten, schetst een allesbehalve vrolijk stemmend beeld van de vleesconsumptie en de gevolgen daarvan. De wereldwijde veehouderij is goed voor 14,5 procent van de totale broeikasgasuitstoot.

Terwijl de mensheid maar 18 procent van haar calorieën uit vlees haalt, is vlees goed voor 57 procent van de broeikasgasuitstoot van ons totale dieet. Om de klimaatcrisis te keren is het daarom nodig dat er veel minder vlees wordt gegeten.

Banken, pensioenfondsen en andere investeerders steken echter nog altijd bakken met geld in de vleesindustrie: tussen 2015 en 2020 wereldwijd 478 miljard dollar. De Rabobank en ING staan in de wereldwijde topvijftien van grote geldschieters.

De opstellers van het rapport wijzen erop dat de intensieve veeteelt in Nederlandse veengebieden een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatcrisis. Om het land geschikt te maken voor agrarisch gebruik moet het grondwaterpeil omlaag. Het gevolg daarvan is dat het veen vaker blootstaat aan de lucht en de grond oxideert. Daarbij komen broeikasgassen vrij, zoals lachgas en kooldioxide.