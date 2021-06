22,5 jaar cel voor racistische Amerikaanse politieagent die George Floyd ombracht

Geen video? Klik hier.

Derek Chauvin, de Amerikaanse oud-politieagent van wie een jury in april vaststelde dat hij schuldig was aan de zware mishandeling en dood van George Floyd, is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22,5 jaar. Chauvin verstikte de op de grond liggende Floyd vorig jaar mei in Minneapolis door zijn knie 9 minuten lang in diens nek te drukken. Het slachtoffer riep meerdere malen ‘I can’t breathe’. Familie van Floyd had de rechter om de maximumstraf gevraagd. Dat zou in dit geval 30 jaar geweest zijn.

De dood van Floyd leidde wereldwijd tot protesten onder de noemer Black Lives Matter. Ook in Nederland gingen tienduizenden de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld.

Chauvin bood tijdens de zitting waar het vonnis geveld werd vooraf zijn condoleances aan de familie van Floyd aan, schrijft de New York Times. Hij voegde er cryptisch aan toe dat er in de toekomst nog informatie kan komen maar dat hij nu niet vrijuit kon spreken. Er loopt nog een federale rechtszaak tegen hem.

De Volkskrant schrijft:

Volgens de richtlijnen van de staat Minnesota zou Chauvin, die geen strafblad had, eigenlijk tot 12,5 jaar moeten zijn veroordeeld, maar eerder werd al duidelijk dat zodra de rechter van oordeel was dat er verzwarende omstandigheden waren, zijn straf kon oplopen tot maximaal 40 jaar. Deze hoge strafmaat zou tot een kentering kunnen leiden in de Verenigde Staten, omdat in eerdere zaken waar witte politieagenten dodelijk geweld hadden toegepast op zwarte verdachten er juist vaak vrijspraak volgde. In de VS zijn sinds 2005 al bijna 14 duizend incidenten zijn geweest waarbij politieagenten iemand hebben doodgeschoten. Van die slachtoffers was 40 procent Afro-Amerikaans, terwijl hun aandeel in de bevolking slechts 13 procent is. Slechts 1,1 procent van de agenten werd aangeklaagd voor doodslag of dood door schuld, aldus cijfers van de Bowling Green State University van Ohio.

Amper een derde van de agenten die zich voor de rechter moesten verantwoorden werd veroordeeld, 44 van de 140. Chauvin werd gefilmd terwijl hij Floyd ombracht, dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn veroordeling.