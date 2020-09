25 Verdachten voor de rechter wegens bedreigen Clarice Gargard

Vanaf maandag moeten vijfentwintig mensen voor de rechter verschijnen die door het Openbaar Ministerie worden verdacht van het bedreigen of beledigen van journalist Clarice Gargard. Dat meldt Villamedia.

Gargard ontving de bedreigingen en beledigingen toen ze in november 2018 op Facebook een livestream plaatste van het protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de intocht van Sinterklaas in Amstelveen. In totaal verschenen er 8.000 haatreacties op de video.

Volgens advocaat Sidney Smeets, die Gargard bijstaat, onderneemt Justitie nu actie tegen een selectie van de ernstigste uitlatingen onder de video. Het gaat daarbij onder meer om bedreigingen met vuurwapens tegen de KOZP-activisten.

Beeld: AT5