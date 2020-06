3,4 miljard staatssteun voor KLM, banen op de tocht

KLM ontvangt 3,4 miljard euro aan staatssteun. Daarover is overeenstemming bereikt met het kabinet. De steun bestaat uit een lening van 1 miljard en 2,4 miljard aan garanties voor commerciële leningen. Volgens minister Hoekstra (Financiën) is het pakket van groot belang voor de Nederlandse economie.

De onderhandelingen over het steunpakket hebben twee maanden geduurd. Volgens Hoekstra omdat het kabinet alleen onder zwaarwegende voorwaarden akkoord wilde gaan. Die zijn bijvoorbeeld dat zowel moedermaatschappij Air France-KLM als beide dochtermaatschappijen reorganiseren om de kosten met minimaal 15 procent te verlagen. Dat gaat volgens de minister ‘onvermijdelijk’ banen kosten, maar hoeveel is niet duidelijk.

Medewerkers die meer dan drie keer modaal verdienen, wordt gevraagd ten minste 20 procent van hun salaris in te leveren. Gedurende de looptijd van de steun wordt geen dividend uitgekeerd. Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet ook omlaag: van 32.000 naar 25.000. Daarnaast moet de KLM een ‘actieve bijdrage’ leveren aan duurzaamheid en de CO2-uitstoot per “passagier kilometer” drastisch verlagen.

Greenpeace laat in een reactie op de duurzaamheidseis weten:

KLM wordt door de overheid in de lucht gehouden en kan grotendeels op oude voet verder. Zoals meerdere keren per dag naar Brussel vliegen, omwonenden (nog steeds) ‘s nachts wakker houden en stikstof, fijnstof en CO2 uitstoten. Zonder dat er belasting wordt betaald over tickets en kerosine. Het kabinet had de keuze voor groen en eerlijk herstel, maar besluit anders.