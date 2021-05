4 mei-krans voor LHBTI+-slachtoffers gestolen

Een herdenkingskrans die de Goudse Regenboog Alliantie op 4 mei heeft geplaatst bij het stadhuis van Gouda is verdwenen. Alle andere kransen die tijdens Dodenherdenking zijn neergelegd zijn nog wel aanwezig. Het lint dat de zware krans sierde is door een marktkoopman aan de andere kant van het plein gevonden. De organisatie die opkomt voor de belangen van LHBTI+ gaat aangifte doen van diefstal.

“Onze krans, alleen die van ons, is schaamteloos gestolen en vernield. Ik ga niet speculeren. Het kan baldadigheid zijn. Of, tussen aanhalingstekens, een gerichte actie. Of je nu achter ons staat of niet, van dit symbool en deze herdenking blijf je af,” verklaart een onthutste woordvoerder tegen het AD. Een plaatselijke bloemist heeft in allerijl een nieuwe krans vervaardigd en op de herdenkingsplek neergelegd.

Het vermoedelijke misdrijf doet denken aan de actie die leidde tot de oprichting van het homomonument in Amsterdam. In 1970 wilden twee leden Amsterdamse Jongeren Aktiegroepen Homoseksualiteit (AJAH) een krans leggen bij het Nationale Monument op de Dam. Ze werden gearresteerd en de krans vernield. Omdat tien jaar later homo’s nog steeds niet werden herdacht op 4 mei werd vanuit de toenmalige PSP (tegenwoordig GroenLinks) het initiatief genomen voor een eigen monument voor homo’s. Dat kwam er uiteindelijk pas in 1987. In België wordt pas sinds 2004 een krans gelegd voor de LHBTI+ slachtoffers van de nazi-bezetting.

Voor het aan de macht komen van de nazi’s kende Duitsland een zekere tolerante houding ten opzichte van homo’s wat onder meer leidde tot een levendige subcultuur in steden als Berlijn. Tijdens het nazi-bewind werd die volledig uitgeroeid. De LHBTI+ emancipatie beweging kwam daardoor pas in de jaren zeventig weer op gang.

cc-foto: Frans Berkelaar

