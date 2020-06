500 internationale prominenten: ‘Coronavirus bedreigt de democratie’

De toekomst van de democratie staat op het spel als gevolg van het coronavirus. Dat betogen meer dan 500 internationale prominenten, waaronder de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright en Nobelprijswinnaar José Ramos-Horta in een open brief. Nederlandse ondertekenaars zijn onder meer oud-premier Jan Peter Balkenende, oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, voormalig vicepremier Laurens Jan Brinkhorst en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

Volgens de ondertekenaars wordt de democratie bedreigd doordat regeringen steeds meer noodmaatregelen nemen en daarbij macht naar zich toe trekken waardoor mensenrechten worden beperkt. “Parlementen worden op een zijspoor gezet, journalisten gearresteerd en lastiggevallen, minderheden worden tot zondebok bestempeld en de meest kwetsbare sectoren van de samenleving worden geconfronteerd met alarmerende gevaren terwijl de economische lockdown het weefsel van maatschappijen overal verwoest.”

De brief waarschuwt dat het toevlucht zoeken tot autoritaire maatregelen om het virus te bestrijden niet werkt. “Integendeel, deze aanvallen op vrijheid, transparantie en democratie zullen het juist moeilijker maken voor samenlevingen om snel en effectief te reageren op de crisis met zowel overheidsmaatregelen als burgerinitiatieven.” Er wordt gewezen op hoe het autoritaire regime in China er niet in slaagde het virus tijdig tegen te gaan.

Essentiële grondrechten als de vrijheid van informatie behoren tot de beste middelen om het virus te bestrijden. De ondertekenaars roepen burgers op tot solidariteit en het verdedigen van democratische rechten.

De brief is een initiatief van de internationale denktank voor democratie IDEA die in 1995 door 14 landen waaronder Nederland werd opgericht. IDEA is gevestigd in Stockholm.

Lees de brief hier. NRC publiceert een Nederlandse vertaling.

cc-foto: Roel Wijnants