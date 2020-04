50Plus-bestuur onder leiding van Dales zet Dales-criticus uit partij

Alfons Leerkes, voorzitter van afdeling Utrecht bij 50Plus, is per direct uit de partij gezet. Dat meldt RTV Utrecht. Leerkes vernam van zijn royement via brief die bij maandag ontving. Daaruit blijkt dat het partijbestuur vrijdag besloten heeft hem zijn lidmaatschap te ontnemen.

“Ik had een dergelijke actie wel verwacht”, zegt Leerkes. Maar dat betekent niet dat hij zich erbij neerlegt. Hij gaat zich beraden op stappen om te ondernemen tegen het besluit, in overleg met een jurist.

Leerkes wordt verweten dat hij delen van persoonlijke correspondentie tussen partijvoorzitter Dales en 50Plus Kamerlid Corrie van Brenk heeft doorgestuurd aan kaderleden van de partij. Hij uit daarin ook kritiek op het handelen van Dales en verwijt hem dat hij de Handreiking Integriteit van de vereniging heeft overtreden. Het partijbestuur, dat wordt aangevoerd door Dales, beschouwt die brief dan weer als smaad en verwijt Leerkes dat hij de eer en goede naam van Dales aantast.

Leerkes, die zelf ook kandidaat was voor het partijvoorzitterschap, is een van de felste critici van partijvoorzitter Dales. Hij voerde de groep van verontruste provinciale bestuursleden aan die het vertrouwen in Dales opzegden. Hij is ook voorzitter van het wetenschappelijk instituut van de partij.

Het AD schrijft:

Dales zelf laat desgevraagd weten dat het besluit om het lidmaatschap van Leerkes op te zeggen door het hele hoofdbestuur van 50Plus, dat bestaat uit drie personen, is genomen. ,,Dit gaat niet over een oproerkraaier aanpakken, maar voorkomen dat iemand onze vereniging onredelijk benadeelt.”

cc-foto: Roel Wynants