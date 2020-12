90-jarige Britse krijgt eerste Pfizer-coronavaccin toegediend

Een 90-jarige Britse vrouw is de eerste persoon die het Covid-vaccin toegediend heeft gekregen. Dinsdag werd Margaret Keenan ingeënt tegen het virus. Keenan, die volgende week haar 91ste verjaardag viert, noemde het vaccin ‘het allerbeste vroege verjaardagscadeau’.

Groot-Brittannië is het eerste westerse land waar het coronavaccin wordt verstrekt. De komende week worden de eerste ruim 800.000 doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend. Om net even na half 7 dinsdagochtend beleefde Keenan de primeur, de verwachting is dat eind december vier miljoen Britten zijn ingeënt. In eerste instantie zal het gaan om mensen boven de 80 jaar oud en zorgmedewerkers. De eerste fase van het Britse vaccinatieprogramma heeft als doel de meest kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen tegen het voor hen maar al te vaak dodelijke virus.

Margaret Keenan kreeg haar injectie in het academisch ziekenhuis in Coventry. Na afloop liet ze weten:

Ik voel me zo bevoorrecht om de eerste persoon te zijn die tegen Covid-19 is ingeënt, het is het beste vroege verjaardagscadeau dat ik me kan wensen, want het betekent dat ik eindelijk kan uitkijken naar tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden in het nieuwe jaar nadat ik het grootste deel van het jaar alleen was.

Video niet te zien? Klik hier.