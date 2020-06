Aad van den Heuvel overleden

Presentator en journalist Aad van den Heuvel is afgelopen week op 84-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie maandag bekendgemaakt. “Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed voor de KRO”, schrijft KRO-NCRV.

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat onze oud-collega Aad van den Heuvel is overleden. Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed voor de KRO. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe. pic.twitter.com/ZCsSGhUXgq — KRO-NCRV (@KroNcrv) June 15, 2020

Van den Heuvel begon eind jaren vijftig bij de KRO. Voor het actualiteitenprogramma Brandpunt reisde hij door Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De NOS schrijft:

Het actualiteitenprogramma had maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit met armen en verdrukten hoog in het vaandel. Hij was in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog en in het door honger en oorlog geteisterde Biafra, in Nigeria, waar in een etnisch conflict mogelijk meer dan een miljoen doden vielen. Hij interviewde onder anderen de Indonesische president Soekarno. Die zei in dat gesprek: “Ik heb jou door, Van den Heuvel.”

Vanaf de jaren zeventig presenteerde Van den Heuvel ook lichtere programma’s, zoals de J.C.J. van Speykshow, later de Alles-is-anders-show en het humoristische consumentenprogramma Ook Dat Nog!

Uit onvrede over de afgenomen aandacht voor ontwikkelingslanden op tv richtte hij begin deze eeuw De Nieuwe Omroep op. Die moest programma’s gaan maken over mensenrechten, de relatie tussen Noord en Zuid en milieuvervuiling. Uiteindelijk ging De Nieuwe Omroep op in de idealistische omroep Llink, die tussen 2005 en 2010 uitzond.

Aad van den Heuvel is overleden.Ik heb zelden in mijn leven iemand ontmoet die ik zo inspirerend,betrokken,goed en aardig vond.Hij bewegwijzerde de paden van de televisiejournalistiek.Hij ruste in vrede — Frits Spits (@fritsspits) June 15, 2020

Foto: Beeld en Geluid