Aangekondigde lockdown leidt tot topdrukte in winkelcentra

Het nieuws dat maandagnacht een strenge lockdown van kracht gaat, heeft op veel plekken in het land geleid tot enorme drukte in winkelcentra. Voor de deuren van winkels staan lange rijen mensen die nog gauw inkopen willen doen. Verschillende steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, roepen bezoekers op naar huis te gaan of bepaalde delen van het centrum te mijden.

⚠️ Het is druk in de winkelgebieden in de stad. 👥 Vermijd drukte

😷 Draag een mondkapje

↔️ Houd afstand

🏠 Ga naar huis als het te druk is

#HoudAfstand #VermijdDrukte — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) December 14, 2020

Maandag wisten onder meer NOS en RTL Nieuws al te melden dat alle niet-essentiële winkels tot 19 januari hun deuren moeten sluiten. Die maatregel gaat om middernacht al in, naar verluidt om een last-minute run op winkels te voorkomen. Dat lijkt niet helemaal gelukt, want op foto’s en filmpjes op sociale media is goed te zien hoe de winkelcentra zijn volgestroomd. De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, waar Rotterdam onder valt waarschuwt: “In drukke gebieden loop je extra risico besmet te raken met het coronavirus.” De gemeente Rotterdam heeft inmiddels opgeroepen niet naar het centrum te gaan. Zondag moest de stad ook al waarschuwen dat het veel te druk in de binnenstad was.

VRZHZ voorzitter @WouterKolff: 'Het is erg druk in winkelgebieden en bij bouwmarkten. Ben je nog van plan inkopen te gaan doen? Wees je bewust van de drukte. In drukke gebieden loop je extra risico besmet te raken met het coronavirus.'#VermijdDrukte #VoorJouEnVoorMij pic.twitter.com/enMV0WWCdi — Veiligheidsregio ZHZ (@VRZHZ) December 14, 2020

Datzelfde geldt voor Den Haag, waar na een drukke zondag ook maandag het centrum overvol was. Omroep West meldt lange rijen voor winkels. In Eindhoven is ondertussen een stormloop op gang gekomen op kerstbomen. Zo meldt de NOS. Op andere plaatsen in het land zien kerstboomverkopers de bui al hangen met het oog op een sluiting van hun winkel en geven de bomen gratis weg. De Telegraaf schrijft dat in onder meer Dronten en Breda mensen de bomen zonder te betalen kunnen afhalen.

Het nieuws over de lockdown is in Dordrecht al doorgedrongen. In de rij voor de Rituals! #lockdown pic.twitter.com/ksmAU1QBoM — Antoin Peeters (@AntoinRTLNieuws) December 14, 2020

Verschillende gemeentes, zoals Den Haag, Leiden, Groningen en Maastricht hebben mensen gevraagd niet meer naar het centrum te komen en kerstinkopen vanaf nu online te doen. Een advies dat niet meteen wordt omarmd door pakketbezorgers. RTL Nieuws meldt dat de bezorgers bekaf zijn vanwege de torenhoge werkdruk sinds het begin van de coronacrisis. Die druk zal vanwege de lockdown in de kerstperiode verder toenemen. Verschillende bezorgdiensten vrezen de komende periode een bezorg-infarct.