Aangifte tegen belastingambtenaren wegens discriminatie bij Toeslagenschandaal

De Utrechtse strafrechtadvocaat Anis Boumanjal gaat opnieuw aangifte doen tegen ambtenaren van de Belastingdienst wegens discriminatie. Hij doet dat namens drie cliënten maar zegt te kiezen voor een aanpak die het mogelijk maakt dat anderen zich makkelijk kunnen aansluiten. Het Openbaar Ministerie weigerde eerder tot vervolging wegens discriminatie over te gaan. Volgens het OM is de Toeslagenaffaire geen zaak voor de strafrechter.

NRC schrijft:

Boumanjal is mede gespecialiseerd in discriminatiezaken en vindt dat het OM niet langer meer om een strafrechtelijk onderzoek heen kan, na recent intern onderzoek van accountantsbureau PwC. Daarbij kwamen nieuwe feiten over fraude-opsporing van ambtenaren van de Belastingdienst naar boven. PwC ontdekte tientallen gevallen waarbij „het risico op fraude werd gebaseerd op persoonskenmerken zoals nationaliteit of uiterlijk”. Nationaliteit en uiterlijk werden geregeld handmatig toegevoegd op de fraudelijst en in onderling e-mailverkeer als risicofactoren aangehaald. Tot het PwC-onderzoek stelde de Belastingdienst dat eerste en tweede nationaliteiten geen zelfstandig criterium waren mensen als fraudeur te classificeren. „Uit het PwC-rapport kun je de conclusie afleiden dat Belastingdienstambtenaren moedwillig discrimineerden. Dat is strafbaar en gezien de grote impact van dit soort institutioneel racisme is er vanwege deze nieuwe feiten voor het OM alle reden om het dit keer wél tot op de bodem uit te zoeken”, zegt Boumanjal.

Topambtenaren van het ministerie van Financiën hebben eerder aangifte gedaan van discriminerend gedrag door ambtenaren van de dienst. Ze waren wettelijk verplicht dat te doen, nadat een expert had vastgesteld dat er “een redelijk vermoeden” was dat Belasting-medewerkers zich schuldig hadden gemaakt aan het misdrijf. Volgens Justitie kon de ambtenaren persoonlijk geen blaam treffen want zij “handelden in een hun opgedragen bestuurstaak”. Justitie heeft zelf geen onderzoek gedaan, noch medewerkers gehoord maar baseerde zich op onderzoek van derden zoals het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire onderzoekscommissie.

Boumanjal stelt dat grondig justitieel onderzoek nodig is omdat ambtenaren zich wel degelijk moedwillig schuldige gemaakt zouden hebben aan discriminerende praktijken. Ze gingen bijvoorbeeld specifiek en handmatig op zoek naar mensen met een dubbele nationaliteit. Saillant is dat premier Rutte dat handelen zelfs na het uitkomen van het rapport Ongekend Onrecht moreel goedkeurde. In een Kamerdebat met Geert Wilders verklaarde hij dat discriminerende handelen logisch te vinden. “Privé ben ik het met u eens,” antwoordde hij in reactie op Wilders die voorstelde discriminatie legaal onderdeel te maken van opsporingsmethodes. “Maar dit demissionaire kabinet gaat de wet niet veranderen.” Rutte is in 2007 door de rechter veroordeeld voor discriminerende praktijken die hij ingevoerd had als staatssecretaris van Sociale Zaken.

cc-foto: Judy van der Velden