Aangifte tegen Castricums raadslid na racistische tirade tegen Syrische buren

Het Castricumse Forza!-raadslid Ralph Castricum wordt door buurtgenoten beschuldigd van discriminatie tegen zijn Syrische buren. Dat blijkt uit een aangifte in handen van NH Nieuws. Castricum zou gedreigd hebben zijn invloed als raadslid aan te wenden om zijn buren weg te krijgen.

Het voorval dateert van 18 augustus. “This is my country! Dit is niet jullie land! Ik werk bij de gemeente en ik zal ervoor zorgen dat jullie hier weggaan”, zou Castricum hebben geroepen, zo blijkt uit de aangifte. De Syrische buren hadden een nieuwe baby gekregen en buurtbewoners van een paar straten verderop hadden geholpen. Tegen het zere been van Castricum die vond dat het een taak van de kraamhulp was.

Volgens een buurman is het niet de eerste keer dat Castricum op dergelijke racistische wijze tekeerging. Ook zou hij hebben geroepen: ‘Weten jullie wel wie ik ben? De chairman van de gemeente. Ik ben jullie allemaal zat en zal jullie wegkrijgen.’ De buurtgenoten hebben aangifte gedaan van de racistische tirade van Castricum. De Syrische buren niet. Tegenover NH Nieuws bevestigen ze het voorval, maar zeggen ook geen aangifte te doen omdat ze bang zijn dat het gevolgen heeft voor het verstrekken van een verblijfsvergunning.

Buurvrouw “Layla” zegt ook tegen NH Nieuws dat ze Castricum die nacht met zijn auto hoor wegscheuren en even later met luide muziek aan hoorde terugkomen. Niet veel later klonk er een explosie. Het bleek de brievenbus van Castricum te zijn. Volgens het raadslid zelf ‘een zware aanslag’ met ‘politiek motief’. Het onderzoek naar de explosie loopt nog. De Syrische buren, getraumatiseerd door bombardementen in Damascus, zijn inmiddels onder behandeling bij een psycholoog en hebben een verzoek om te verhuizen ingediend bij de woningbouwvereniging.

Castricum zelf laat in een reactie tegenover NH Nieuws weten ‘verbaasd’ te zijn over de aangifte. In eerste instantie zegt hij zich het gesprek niet te kunnen herinneren, maar noemt het even later toch een ‘scherpe woordenwisseling’. Ook zegt hij eerst niet te zijn weggereden die avond maar direct naar bed te zijn gegaan, later denkt hij misschien toch even sigaretten te zijn gaan halen. Hij wil nu zelf aangifte doen van bedreiging en intimidatie door zijn buren.

Beeld: Politie Castricum, Google Streetview