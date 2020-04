Aangifte tegen haatzaaiende predikant

Een inwoner van Krimpen aan den IJssel heeft aangifte gedaan tegen een predikant van de christelijk-fundamentalistische Oud Gereformeerde kerk in zijn woonplaats. De dominee heeft in een brief aan het gemeentebestuur gesteld dat het coronavirus een straf van god is. De prediker waarschuwt de bestuurders dat iedereen dreigt gedood te worden door het virus omdat Jezus Christus met al zijn liefde de mensheid een lesje wil leren. Het coronavirus is volgens het schrijven de schuld van homo’s en andere zondaars:

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Leon Houtzager, oud-burgerraadslid voor de VVD, wil dat de justitie de predikant vervolgt wegens discriminatie. Rijnmond meldt:

“Als een imam het zegt, dan valt heel Nederland erover”, legt Houtzager uit. “Maar als een predikant het zegt dan ‘moeten we het er maar niet over hebben’. Daar wil ik een einde aan maken.” Enkele maanden geleden was er ook al ophef over de zogeheten Nashville-verklaring. Daarin spraken de ondertekenaars zich ook uit over homoseksualiteit. “Maar in deze brief gaat de predikant nog een stuk verder”, legt Houtzager uit. “Dit is echt een statement om homoseksualiteit aan te pakken. ‘Hij verwacht’ dat de politiek er iets aan gaat doen.” Houtzager, getrouwd met een man: “Als ik dit soort uitspraken zou doen moet ik meteen voor de rechter verschijnen. Maar plak het label religie erop en meteen moet alles mogen.”

Volgens Houtzager beroept de predikant zich op vrijheid van godsdienst maar botst dat met het verbod op discriminatie. Hij wil dat de rechter zich er over uitspreekt. De Oud Gereformeerde gemeente in Krimpen aan den IJssel is met zo’n 2000 leden de grootste van Nederland.

Regioonline beschrijft het vijandige klimaat in de christelijke gemeenschap: