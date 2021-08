Aanhangers viruswaanzinnige Willem Engel gooien met stoelen

Aanhangers van corona-ontkenner Willem Engel hebben stennis geschopt in een café in het Belgische Mechelen. Ze weigerden zich aan de coronamaatregelen te houden. Zo wilden ze met meer dan acht personen aan een tafel zitten, hetgeen in België niet is toegestaan. Toen de uitbater van het café vroeg om de regels te respecteren, begonnen zij met stoelen te gooien, meldt het Nieuwsblad.

De Engel-aanhangers zijn woensdag in Mechelen, vanwege een rechtszaak van de corona-ontkenner tegen de Belgische viroloog Marc Van Ranst. Engel heeft Van Ranst voor de rechter gesleept, omdat de viroloog het niet kan nalaten om de waarheid te vertellen over de dansleraar. Van Ranst noemde hem een oplichter, virusontkenner en extremist.

De uitgesproken viroloog, die zijn eigen verdediging voert, wijst er tijdens de zitting op dat Engel hem onder meer een hond, communist, oplichter en kinderlokker heeft genoemd. Volgens Van Ranst is de rechtszaak een typisch voorbeeld van het misbruiken van het recht door virusontkenners als Engel. Omdat hij zijn vakantie heeft moeten opofferen voor de zaak, vraagt hij een schadevergoeding van Engel.

Van Ranst noemt de procedure nu “misbruik van de rechtbank”. En noemt de vordering van Engel “een onrechtmatige daad”, hij wil schadevergoeding omdat hij “zijn ganse vakantie” heeft moeten besteden om zich voor te bereiden. Van Ranst is nu uitgesproken. — Geert Gordijn (@geertgordijn) August 11, 2021

In een gesprek met complotdenker Micha Kat zei Willem Engel vorig jaar dat hij “zoveel rechtszaken tegen overheidsinstanties en media” wilde aanspannen dat mensen zouden denken: “waar rook is, is vuur”. De rechtszaken zijn volgens de allround leugenaar Engel bedoeld om “de geloofwaardigheid” van autoriteiten te “vernietigen”.

Engel en Van Ranst botsen regelmatig op Twitter. Toen Van Ranst eerder dit jaar zat ondergedoken omdat de extreemrechtse militair Jurgen C. hem had bedreigd, suggereerde Engel dat de topviroloog de bedreigingen over zichzelf had afgeroepen. Rond die tijd zette Engel ook het adres van Van Ranst op Twitter. “De echte schade die ik heb is onbetaalbaar”, meent Van Ranst dan ook.