Aanslag gepleegd met shovel op persfotograaf in Lunteren

In Lunteren is maandagavond een persfotograaf bedreigd en aangevallen door omstanders van een autobrand. Daarbij is de auto waarin hij samen met zijn vriendin zat, door een persoon in een shovel ondersteboven in een greppel gegooid. De aanval is dankzij een dashboardcamera vastgelegd, de beelden zijn onder meer te zien bij Omroep Gelderland.

Timothy was afgekomen op een melding dat er in het buitengebied van Lunteren een auto in brand stond. Eenmaal aangekomen reageerden direct zo’n zes á zeven omstanders zeer agressief op de aanwezigheid van de journalist. Daarop besloot hij weer in de auto te gaan zitten met de deur op slot. Zijn vriendin zat stomtoevallig ook in de auto, omdat de melding binnenkwam toen ze net samen op weg naar huis waren.

Eenmaal in de auto belde Timothy de politie. Tegelijkertijd zag hij felle koplampen op zich afkomen, de shovel, zo bleek. De angstige situatie die daarop volgde is duidelijk vastgelegd via de camera op het dashboard: de auto werd opgetild en op de rand van de sloot gedumpt. Vervolgens sloegen vier personen met stokken de autoruiten in. Daarna kwam de shovel weer in beeld en gaf de auto de laatste zet de sloot in, ondersteboven, met zowel Timothy als zijn vriendin nog binnenin waar ze bekneld raken.

Het is de brandweer die het tweetal uiteindelijk wist te bevrijden door de auto open te knippen. De verwondingen van het tweetal blijken wonderwel mee te vallen, die kunnen direct verzorgd worden. Ter plaatse wees Timothy een van de aanwezigen aan als dader. De politie arresteerde maandagavond twee verdachten, waaronder de bestuurder van de shovel. De andere verdachte bedreigde ook twee andere aanwezige persfotografen. Timothy heeft aangifte gedaan wegens doodslag of poging tot moord.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) veroordeelt de actie in een reactie aan De Gelderlander: “Het is verschrikkelijk wat er vannacht gebeurd is. Dit geeft een hele sombere tendens weer. De pers is steeds vaker doelwit van agressie. Als journalist of fotograaf denk je daardoor wel drie keer na voordat je naar dit soort ongelukken gaat. Zij moeten dagelijks met dit onveilige gevoel leven, dat is het allerergste.”