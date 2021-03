Aanslag op Mieraskerk: voorkant beschadigd door explosie

De voorkant van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is dinsdagochtend vroeg beschadigd geraakt door een explosie. Omwonenden meldden om 4:35 uur een harde knal en rook. De politie vermoedt dat er een vuurwerkbom is afgestoken, meldt het AD.

Door de knal raakte de voorkant van het gebouw beschadigd; agenten vonden onder meer kapotte ruiten en een gehavend kozijn. ,,Maar het is niet zo dat de pui eruit ligt. Gelukkig liep er op het moment van de knal niemand langs het gebouw”, zegt een politiewoordvoerder.

Rond 04.35 uur werden bewoners van #KrimpenaandenIJssel opgeschrikt door een harde knal aan de #Nachtegaalstraat. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade aan de voorkant van het gebouw. Politie doet onderzoek. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) March 30, 2021

De orthodoxe Mieraskerk lag de afgelopen dagen onder vuur, omdat er zondag diensten werden georganiseerd waarvoor alle 1900 gemeenteleden waren uitgenodigd. Een verslaggever van Rijnmond die de kerkgangers zondag vroeg waarom ze in deze coronatijd massaal in de kerk gingen zitten, werd van achter aangevallen en in zijn buik getrapt. Dominee Anthonie Kort vergoelijkte dat geweld.

De kerkgangers hoeven zich volgens de dominee ook niet al te veel aan te trekken van wat er in Romeinen 13 (‘Wees gehoorzaam aan de overheid’) staat. “We zijn gehoorzaamheid aan de overheid verschuldigd, maar als de overheid afwijkt hoeven we alleen naar God te luisteren”, hield hij zijn gehoor voor. Ook verspreidde hij in zijn preek leugens over vaccinaties. Hij claimde “dat heel veel mensen sterven door het vaccineren”.