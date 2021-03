Aanslag op teststraat in Bovenkarspel

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel is woensdagochtend een metalen pijp tot ontploffing gebracht. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel sneuvelden er ramen, meldt de politie Noord-Holland Noord via Twitter. De politie gaat ervan uit dat er sprake was van een doelgerichte actie.

Bij de teststraat Covid van de GGD in Bovenkarspel is vanochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Ramen vernield, geen letsel. Politie doet onderzoek. Omgeving is afgezet. — Politie NHN (@POL_NHN) March 3, 2021

In januari was een teststraat op Urk het doelwit van rellende jongeren. Zij richtten vernielingen aan en staken de GGD-testlocatie in brand uit protest tegen de avondklok. Eind vorig jaar werd er ‘s nachts geprobeerd brand te stichten bij een teststraat in het Limburgse Urmond.

De regio Noord-Holland Noord is op dit moment de grootste coronabrandhaard van het land. Lokale bestuurders luidden eerder deze week de noodklok omdat zij vrezen dat de zorg zal bezwijken. Patiënten moeten al worden overgeplaatst naar ziekenhuizen elders.