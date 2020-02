Aanslag Thailand: veel doden na massale schietpartij

In de stad Nakhon Ratchisma in Thailand is een schietpartij aan de gang, waarbij ten minste 12 mensen zijn doodgeschoten. Veel mensen raakten gewond. De verdachte maakte een livestream van de schietpartij op Facebook en poseerde voor het in brand staande winkelcentrum.

De verdachte Jakraphanth Thomma, een onderofficier, schoot zijn commandant dood en stal vervolgens een pistool en munitie uit een militair kamp. Hij opende het vuur in een boeddhistische tempel en in een winkelcentrum in de stad, ten noordoosten van Bangkok.

De verdachte zou voor het winkelcentrum uit een auto zijn gestapt en begon te schieten op voorbijgangers. De Thaise autoriteiten hebben het centrum afgesloten en zijn met man en macht op zoek naar de verdachte, die zich waarschijnlijk schuilhoudt in de kelder het winkelcentrum. De verdachte plaatste tijdens de aanval een bericht op zijn sociale media-accounts, met de vraag of hij zich moest overgeven. Vlak daarvoor plaatste hij een afbeelding van een pistool met kogels, waarbij hij schreef: “Het is tijd om enthousiast te worden.”

Video en foto’s die online circuleren, tonen paniekerige scènes met beelden van vluchtende mensen. In de verte klinkt het geluid van een automatisch wapen.

OMG this is so scary Thailand people pls stay safe Our prayers are with you stay strong and be careful 🙏🙏🙏 #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/hfsz87L6g8 — May🦋🍀 (@maylalice) February 8, 2020

Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN — May🦋🍀 (@maylalice) February 8, 2020

cc-foto: Facebook