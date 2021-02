Aantal Britse kinderen in ziekenhuizen met ernstige gevolgen corona verdrievoudigd

The Guardian meldt dat het aantal kinderen dat in het ziekenhuis belandt na besmetting met het coronavirus sterk toeneemt. Het gaat daarbij om verschijnselen die eerst werden toegeschreven aan de zeldzame Kawasaki-ziekte maar blijken te behoren bij een nieuwe ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Er belanden inmiddels meer dan 100 kinderen per week op de intensive care met de kenmerkende verschijnselen: huiduitslag, hoge koorts, gevaarlijk lage bloeddruk, problemen met de ingewanden en in de ernstigste gevallen symptomen die lijken op toxische shock. In enkele gevallen was er zelfs sprake van een beroerte. Er zouden twee kinderen aan de gevolgen zijn overleden, sinds het begin van de pandemie.

De ziekte openbaart zich soms pas weken na besmetting. Opvallend is dat driekwart van de patiëntjes een Afro-Caribische of Aziatische achtergrond heeft. Zij zouden vijf tot zes keer vatbaarder zijn dan kinderen met een Europese etnische achtergrond. Vier van de vijf kinderen die getroffen werden door de ziekte waren tot dan toe gezond. Volgens onderzoeker Liz Whittaker wordt een genetisch verband niet uitgesloten maar is het ook goed mogelijk dat de armoede, bijbehorende slechtere leefomstandigheden en arbeid die gepaard gaat met blootstelling aan het virus, de voornaamste oorzaken voor de ziekte vormen. Er wordt aangedrongen op snel, uitgebreider onderzoek naar de kinderziekte.

Het Paediatric inflammatory multi-system syndrome (PIMS), zoals de ziekte wordt genoemd, treedt op bij naar schatting 1 op de 5000 kinderen en openbaart zich gemiddeld een maand na de besmetting. Het is daarbij niet noodzakelijk dat ze verschijnselen van besmetting met corona vertonen. De ziekte komt ook voor onder zogeheten asymptomatische besmettingsgevallen. De Britse krant meldt dat er sinds begin januari dagelijks zo’n 12 tot 15 kinderen slachtoffer worden van de ziekte. De ziekte komt iets meer voor bij jongens dan meisjes en de gemiddelde leeftijd van de patiëntjes is elf jaar.

Specialisten denken dat de ziekte niet besmettelijker is geworden, in verhouding tot het totaal aantal corona-besmettingen, maar constateren wel een sterke toename in het aantal ziekenhuisopnames, het gros in de gebieden waar de Britse variant van het virus het hardst heeft toegeslagen.

