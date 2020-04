Aantal coronaslachtoffers neemt af

Het effect van de Nederlandse Covid-19-maatregelen lijkt nu ook zichtbaar te worden in de overlijdenscijfers. Het RIVM meldde maandag 101 doden en 260 ziekenhuisopnames. Hoewel dat dagkoersen zijn en een slag om de arm op zijn plaats is, daalt het aantal overlijdens nu voor de tweede dag op rij. Zondag werden er 115 overlijdens gemeld, op zaterdag nog 164.

Sinds 30 maart, toen het RIVM 93 overleden patiënten registreerde, lag het aantal coronadoden niet meer zo laag. Op die dag werden er nog wel meer dan 500 mensen in het ziekenhuis opgenomen, twee keer zoveel als nu.

De overheid meldde vorige week al dat de ‘intelligente lockdown’ vruchten leek af te werpen. “Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.”

In Italië en Spanje, de zwaarst getroffen landen in Europa, daalt het aantal overlijdens ook. Zo meldde Italië zondag 525 doden: het laagste aantal sinds 19 maart. In Spanje overleden zondag 674 mensen aan het coronavirus, terwijl dat er afgelopen donderdag nog 961 waren. Italië en Spanje zijn nog niet van plan de teugels te laten vieren. Zo blijft de Spaanse lockdown nog tot 25 april van kracht.

Oostenrijk heeft al wel aangekondigd de maatregelen tegen Covid-19 te versoepelen. Na Pasen mogen kleine winkels weer open, half mei moeten de restaurants weer gasten kunnen ontvangen. Evenementen mogen pas op zijn vroegst in juli weer plaatsvinden, aldus bondskanselier Sebastian Kurz.

Oostenrijk stelt vanaf volgende week wel het dragen van een mondkapje wel verplicht in het openbaar vervoer. De mondkapjesplicht bestaat al voor supermarkten. In Oostenrijk, waar 220 mensen zijn overleden, is nu drie weken een lockdown van kracht.

cc-foto: Judith Lechner