Aantal nieuwe coronabesmettingen schiet de lucht in

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de lucht in geschoten. In de afgelopen 24 uur werden 68.345 mensen positief getest, een toename van maar liefst 59 procent ten opzichte van een week eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Donderdag werden er nog zo’n 58.000 mensen positief getest, een dag eerder 48.000. De nieuwe golf besmettingen wordt mede veroorzaakt door de versoepelingen van de coronamaatregelen – die zijn nu bijna allemaal opgeheven – en carnaval.

Tot een toename van covidpatiënten in het ziekenhuis leidt de nieuwe besmettingsgolf vooralsnog niet. Voor het eerst sinds vorig jaar oktober liggen er nu minder dan 150 mensen met corona op de intensive care, namelijk 147. Ook het aantal coronapatiënten op de reguliere verpleegafdelingen nam licht af.

De vaccinatiegraad met inbegrip van de booster stokt wel. Zo’n 62 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 18 jaar heeft de extra prik gehad. Dat tegenover ruim 86 procent van de 18-plussers die wel de eerdere twee prikken (of eerste in het geval van Janssen) hebben gehad. Vanaf vrijdag is er voor de risicogroepen een tweede boosterprik beschikbaar.