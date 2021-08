Aanval op Groningse journalist: molotovcocktails door het raam

In de nacht van woensdag op donderdag zijn er molotovcocktails door het raam van journalist Willem Groeneveld gegooid. De journalist van Sikkom en NDC Mediagroep wordt al langer geïntimideerd en bedreigd. Sikkom meldt:

Groeneveld en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen en zijn ongedeerd. De politie is bezig met onderzoek. Volgens de woordvoerder van dienst wordt de zaak hoog opgenomen, maar hij wil niet speculeren over de aanleiding of toedracht tot de recherche haar onderzoek heeft afgerond.