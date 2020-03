Aardbeienoogst in gevaar door gebrek aan arbeidsmigranten

Het aardbeienseizoen is in aantocht, maar mogelijk zonder aardbeien. Door de coronacrisis is er een groot tekort aan de veelal Oost-Europese seizoensarbeiders die zorgdragen voor een tijdige oogst. Een teler uit Klein-Zundert roept inmiddels via Facebook mensen uit de omgeving op om bij te springen.

Dat de aardbeien van Mark van Aert in de grond dreigen te blijven, ligt er niet per se aan dat de mensen die ze normaliter van de planten halen zelf het coronavirus hebben opgelopen of in quarantaine zitten. Door de maatregelen die in heel Europa worden genomen om verspreiding tegen te gaan, is goed te zien wat er gebeurt wanneer aan de populistische roep om de grenzen te sluiten, gehoor wordt gegeven. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld, doorreisland voor veel Oost-Europese seizoensarbeiders, onlangs de grenzen gesloten.

“We hebben al jaren een vrij vaste groep Oost-Europese seizoensarbeiders die tegen de oogsttijd deze kant op komt. Maar die mensen leven door de coronacrisis ook in een onzekere tijd en in Duitsland gooien ze meer en meer de grens dicht. Het wordt dus voor die mensen moeilijker om naar Nederland te komen”, zegt Mark van Aert tegen Omroep Brabant.

Als het lukt om voldoende mensen te vinden om de komende weken alsnog de aardbeien te oogsten, is het alsnog maar de vraag of deze de weg naar de liefhebbers weten te vinden. Van Aert verkoopt ze namelijk op de veiling in het Belgische Hoogstraten, net over de grens. Maar laat dat land nu net de grens hebben gesloten voor Nederlanders.