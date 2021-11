Aartsbisschop blijkt corona-ontkennende complotwaanzinnige

In het Vaticaan kijkt niemand raar op van een verzinsel op zijn tijd. Wie heilig gelooft in de onbevlekte ontvangenis heeft nu eenmaal geen al te sterk ontwikkelde onzinradar. Desondanks leidden de corona-uitspraken van aartsbisschop Carlo Maria Viganò deze week zelfs bij de Heilige Stoel tot opgetrokken wenkbrauwen.

Op de Italiaanse tv verklaarde Viganò dinsdag dat “covid niet bestaat”. Volgens de aartsbisschop liegen de media “systematisch” en is de vaccinatiecampagne niets anders dan een “satanische actie tegen God”.

Zoveel onzin kon zijn collega Vincenzo Paglia niet verdragen. Paglia, die naast aartsbisschop ook nog eens voorzitter is van de Pauselijke Academie voor het Leven, wees er in een reactie op dat er alleen al in Italië 130.000 mensen zijn overleden aan corona. “Honderdduizenden mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Hoe kun je zeggen dat de pandemie niet bestaat?”

Paglia heeft nog wel wat zendingswerk te verrichten, want Viganò is bepaald niet de enige antivaxxer binnen de katholieke kerk. Verscheidene Amerikaanse kardinalen hebben zich uitgesproken tegen inentingen. Een van hen, de conservatieve Raymond Burke, belandde met covid-19 op de intensive care. Nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, verklaarde Burke dat de wereld en de kerk “geteisterd worden door zoveel verwarring en dwaling” – een opmerkelijk staaltje projectie.