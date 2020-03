Abortusbuddy’s beschermen vrouwen tegen opdringerige christenen

Zwangere vrouwen in Rotterdam en Den Haag die naar een abortuskliniek gaan, kunnen dat vanaf vandaag doen onder begeleiding van vrijwilligers. Dat is nodig omdat de vrouwen bij de ingang van de klinieken worden lastiggevallen door anti-abortusactivisten. Zo blijkt uit een verslag van De Volkskrant. De vrijwilligers noemen zich expliciet geen hulpverleners of activisten, maar willen ‘de keuzevrijheid van de vrouwen bewaken’.

Het is een probleem dat al langere tijd speelt: hinderlijke demonstranten die zich voor abortusklinieken opstellen om daar vrouwen op weg naar de kliniek ervan te weerhouden naar binnen te gaan. De methode waarop varieert van het aanspreken van de vrouwen, tot hen confronteren met borden waarop teksten als “abortus is moord” staan geschreven. Vorig jaar sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich daarom al uit voor bufferzones om de irritante demonstranten op afstand te houden. Dit nadat onder meer het Humanistisch Verbond daartoe had opgeroepen.

Ruim een jaar later blijkt dat de intimidatiepraktijken rond abortusklinieken nog steeds plaatsvinden. Aanleiding voor actiegroep De Bovengrondse om het buddysysteem te starten. De buddy’s krijgen een training en ondertekenen een gedragscode. Daarin staat onder meer dan zijn bij de begeleiding naar de kliniek geen vragen stellen over de zwangerschap of de abortus. Ook mogen ze geen persoonlijke ervaringen delen en zijn ze verplicht de contactgegevens van de vrouwen die ze begeleiden na afloop te wissen. De buddy’s zijn te boeken via een speciaal daarvoor opgerichte website. Het gaat in eerste instantie om een pilot in Rotterdam en Den Haag. Bij succes wordt gekeken of het project kan worden uitgebreid naar andere steden met een abortuskliniek.