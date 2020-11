Het kabinet heeft een verzoek van 25 burgemeesters om maatregelen te nemen tegen Black Friday afgewezen. Dat vertelde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb bij Buitenhof. “Nu hebben we het op zijn beloop gelaten. Dan zie je dat dat niet goed blijkt uit te pakken.”

Aboutaleb en collega’s uit andere steden moesten daardoor de afgelopen dagen zelf ingrijpende maatregelen treffen om de massa’s winkelend publiek te verdrijven. Zo werden in Rotterdam, Eindhoeven en Dordrecht winkels voortijdig gesloten omdat de enorme hoeveelheid publiek een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Hij noemt de weigering van het kabinet om de drukte te voorkomen “misschien niet zo verstandig”.

Het centrum van Rotterdam trok onder meer hordes Belgische bezoekers.

Aboutaleb zegt dat een totaal verbod op Black Friday een optie was maar dat er ook andere mogelijkheden zijn geweest, zoals afspraken vooraf met de winkeliers. Die zijn door het kabinet niet aangegrepen. “Ze vonden dat optreden een zaak was van de burgemeesters.” Zij zagen zich door de houding van het kabinet gesteld voor lastige keuzes die ‘toppsychologie’ vereisten. Na enig aarzelen en pogingen de drukte te verminderen met onder meer verkeersomleidingen heeft Aboutaleb vrijdag uiteindelijk gekozen voor “de hamer” en liet de winkels sluiten.

In de met koopjesjagers gevulde winkelstraten was het praktisch onmogelijk om de benodigde 1,5 meter afstand te houden. De uitverkoopdagen trokken in alle steden een recordaantal bezoekers.

