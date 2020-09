Aboutaleb: nationaliseer laboratoria voor meer testcapaciteit

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb pleit voor het nationaliseren van commerciële laboratoria om de testcapaciteit op te voeren, meldt Rijnmond. De overheid heeft contracten afgesloten met commerciële laboratoria om meer testen te kunnen verwerken, maar daarmee is het capaciteitsprobleem nog altijd niet verholpen. Volgens Aboutaleb is dat mede te wijten aan het commerciële gebruik van een deel van de labcapaciteit.

Hugo de Jonge probeert nu in het buitenland testcapaciteit in te kopen. Zo wil het ministerie van Volksgezondheid onder meer tests in Abu Dhabi laten analyseren, werd woensdag bekend. De vraag is echter of dat wel mag, omdat in de Verenigde Arabische Emiraten andere privacyregels gelden dan in de Europese Unie.

Doorgeven persoonsgegevens van NL naar Abu Dhabi (genetisch materiaal + identiteit) mag als land buiten EU voldoende rechtsbescherming biedt. VAE hoort niet bij landen die die bescherming bieden, volgens de Europese Commissie #AbuDhabi #coronatesthttps://t.co/mCqIvGHb0J — Huib Modderkolk (@huibmodderkolk) September 23, 2020

Een van de redenen waarom er in Nederland onvoldoende tests zijn, is dat het kabinet zich heeft verkeken op de testvraag. Dagelijks zouden er nu 10.000 extra tests moeten worden afgenomen.

Uit een eerdere schatting van het RIVM bleek dat er rond deze tijd vermoedelijk zo’n 30.000 test per dag nodig zouden zijn. De RIVM-modelleurs hielden echter wel een flinke slag om de arm: tien keer zoveel testcapaciteit (300.000) zou te veel zijn, 10 keer zo weinig (3.000) zeker onvoldoende. Het kabinet nam de vermoedelijke 30.000 tests uit de schatting echter als uitgangspunt en dacht daarmee ten onrechte goed te zijn voorbereid te zijn op een tweede golf.