Academische wereld spreekt zich uit tegen fascistische intimidatie ‘Vizier op Links’

De vereniging van universiteiten (VSNU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen de intimidatie van linkse personen door de anonieme extreemrechtse persoon of groep “Vizier op Links”. Dit gebeurde nadat dit weekend historicus Nadia Bouras, verbonden aan de universiteit van Leiden, thuis werd opgezocht. Bouras trof stickers aan met daarop het dreigement dat haar woning ‘geobserveerd‘ wordt.

In de verklaring, ondertekent door Pieter Duisenberg (voorzitter Vereniging van Universiteiten) en Ineke Sluiter (president KNAW) staat:

Afgelopen weekend is een Leidse universitair docent thuis geïntimideerd door VizierOpLinks. Onbekenden hebben een sticker op haar voordeur geplakt met de tekst dat haar huis geobserveerd wordt door volgers van deze groep. Hiermee wordt verregaand inbreuk gemaakt op haar vrijheid, privacy en gevoel van veiligheid. Dit is onacceptabel en verwerpelijk. Wetenschappers moeten veilig en in vrijheid hun onderzoek kunnen doen en hun bevindingen naar buiten kunnen brengen. Het intimideren en bedreigen van onze mensen is een regelrechte aanval op de academische vrijheid én op de vrijheid van meningsuiting. Door dit soort acties aan te moedigen bedreigt VizierOpLinks kernwaarden van onze open samenleving. Als academische wereld zijn wij vastberaden om onze wetenschappers te beschermen en te steunen. Dit soort acties moet onmiddellijk stoppen. De Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen doen in deze en soortgelijke gevallen aangifte bij de politie. Medewerkers die hiermee te maken krijgen wordt gevraagd hetzelfde te doen.