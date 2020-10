Accountants: CDA moet verkiezing lijsttrekker overdoen wegens onbetrouwbaarheid uitslag

De lijsttrekkersverkiezing is zo ondeugdelijk georganiseerd dat er op basis daarvan geen winnaar valt aan te wijzen. Twee registeraccountants hebben op eigen intitiatief de omstreden verkiezing onderzocht en daarover eind augustus een brief naar de partij gestuurd. Het duo is zelf geen lid van de partij. De brief is ingezien door RTL Nieuws, die over de vernietigende conclusies bericht.

De online verkiezing verliep met tal van moeilijkheden. Zo was het systeem dermate slecht beveiligd dat de verkiezing opnieuw uitgevoerd moest worden nadat de gebreken aan het licht kwamen. Hugo de Jonge won de race uiteindelijk met slechts 258 stemmen meer dan de nummer 2, Kamerlid Pieter Omtzigt. Later werd duidelijk dat sommige kiezers, waaronder de partner van Omtzigt, een bedankje kregen voor hun stem op De Jonge terwijl ze volgens eigen zeggen niet op hem hadden gestemd.

ICT-bureau CGI kreeg daarom van de partij opdracht te onderzoeken of de verkiezing goed was verlopen. Dat bureau kwam binnen een dag met een onderzoeksrapport waarin gesteld werd dat De Jonge de terechte winnaar was.

Dat online beschikbare onderzoek is door de registeraccountants, die anoniem willen blijven, tegen het licht gehouden en ze laten er geen spaan van heel.

Zo vallen zij over het feit dat één persoon het ontwerp, de bouw, de test en de ondersteuning van de ict-tool die de digitale verkiezing regelde heeft uitgevoerd. Dat is volgens hen ‘een zeer ernstige tekortkoming’. ‘Het betekent namelijk dat waarborgen in de organisatie die voor betrouwbare uitkomsten moeten zorgen, ontbreken’, schrijven ze.

Verontrustend is ook dat de logbestanden waarin de handelingen rond de stemming werden vastgelegd, meteen zijn vernietigd. Daardoor valt niet meer te achterhalen of kwaadwillenden actief zijn geweest of dat er fouten zijn opgetreden. Volgens de partij was snelle vernietiging noodzakelijk vanwege de privacy van de kiezers. De accountants vinden die reden “weinig geloofwaardig” en noemen het handelen ongebruikelijk.

Ze menen dat de partij opnieuw een verkiezing moet organiseren. Het CDA stelt in een reactie tegenover RTL Nieuws dat de brief bekend is en dat er geen sprake is geweest van “grove onregelmatigheden” die van invloed konden zijn op de uitslag.