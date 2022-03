Acht vrouwen beschuldigen rechtsextremist Zemmour van seksueel geweld

Éric Zemmour wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In een video op Mediapart klagen verschillende vrouwen de extreemrechtse Franse presidentskandidaat aan. “Hij greep me vast bij mijn handen, duwde me tegen de muur van de lift en kuste me met geweld”, vertelt een van de vrouwen.

Een ander vertelt over haar ervaringen als 18-jarige stagiair bij de krant Le Figaro. Ze kwam helpen met een computerprobleem en voelde opeens Zemmours hand op haar rug. Nadat een collega Zemmour daar op aansprak, zei de rechtsextremist dat stagiaires er zijn “voor pijpbeurten en koffie”.

Zemmour weigert een reactie te geven op de aantijgingen. Hij ligt de afgelopen weken ook onder vuur vanwege zijn bewondering voor Vladimir Poetin. In 2018 verklaarde hij nog dat hij “droomt van een Franse Poetin”.

